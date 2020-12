Ein guter, bärtiger Geist und eine Hiobsbotschaft beim HC Innsbruck

„Ein großer Leader mit einem großen Herz“, hat HCI-Cheftrainer Mitch O’Keefe den 30-jährigen Tschechen nach dem jüngsten 6:4-Sieg in Graz geadelt. Da begann Lattner als Verteidiger, um zwischenzeitlich aufgrund der Personalsorgen auch zwei Wechsel als Stürmer zu absolvieren – das reichte ihm aus, um seinen zweiten Treffer an diesem Abend zu markieren.

Der Allrounder, der einst beim HC Znojmo stürmte, hält in dieser Saison im Haifischbecken bereits bei 16 Scorerpunkten. Dabei hat er mit sechs Treffern in 21 Partien übrigens schon ein Tor mehr als in der gesamten letzten Saison (48 Spiele/fünf Tore) geschossen.

Den „Papa“ spielt Lattner in Inzing auch für seine jüngeren Nachbarn Thomas Mader und Christian Jennes und zuweilen auch abseits der Kabine: Als das Coronavirus so arg bei den Haien grassierte, bot er einem heimischen Teamkollegen etwas Hochprozentiges aus seiner Heimat für das Immunsystem an. Eine lustige Episode, sonst ist er Profi durch und durch, was seine Laufleistungen in jedem einzelnen Match untermauern.