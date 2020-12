Neue Lernhilfe für Schüler in Weihnachts- und Semesterferien

Mit einem neuen kostenlosen Lernhilfe-Angebot sollen vor allem in den Weihnachts- und Semesterferien speziell benachteiligte Schüler unterstützt werden. Finanziert wird das Programm vom Bildungsministerium mit einer Mio. Euro, die Abwicklung übernehmen Partnerorganisationen wie Caritas, Diakonie oder Jugendrotkreuz. Als Lernhelfer („Buddies“) im Einsatz können dabei Lehrer, Lehramtsstudenten oder Oberstufenschüler sein.

Schüler, Studenten oder Pädagogen können Lernhilfe anbieten, Familien umgekehrt dort angeben, welche Art davon sie brauchen. Eine Einschränkung auf bestimmte Fächer oder Schulstufen gibt es nicht - wobei die Oberstufe laut Faßmann nicht die primäre Zielgruppe sei. Die Plattform bringt die Interessenten dann zusammen und überprüft etwa auch Angaben und Qualifikationen. Die Lernhilfe selbst kann dann in den Weihnachtsferien, Semesterferien oder in der Zeit dazwischen entweder digital oder in den Räumlichkeiten der Partnerinstitutionen wie etwa den Caritas-Lerncafes erfolgen.