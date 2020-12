Die „roten Teufel“ stoppten den Schwazer Siegeszug

Schwaz – Eigentlich war alles angerichtet für den elften Saisonsieg in der spusu-Liga. Für Tabellenführer Sparkasse Schwaz Handball Tirol setzte es am Mittwoch im ersten Spiel nach der Corona-Zwangspause (Armin Hochleitner fehlte noch immer) jedoch eine 26:30 (9:12)-Heimniederlage gegen Verfolger HC Hard. Die Gäste aus Vorarlberg durften nach der Schlusssirene jubeln. Das Westderby war die erwartet schwierige Partie für die Truppe von Coach Frank Bergemann, die vier Wochen pausieren musste. Goalie Aliaksei Kishou musste (zu) viele Gegentreffer hinnehmen, weil die Unterstützung in der Deckung fehlte. In der Defensivschlacht konnte sich auch Schwaz-Leithammel Gerald Zeiner gegen seinen Ex-Verein – der 32-Jährige wechselte im Sommer – nicht wie gewohnt durchsetzen.