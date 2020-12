Impfbereitschaft der Österreicher nimmt ab

Kurz vor der Zulassung von Corona-Impfstoffen sinkt in Österreich die Bereitschaft der Menschen, sich impfen zu lassen. Nur jeder Fünfte (22 Prozent) will sich aktuell sicher immunisieren lassen, jeder Vierte (27 Prozent) zumindest wahrscheinlich. Gleichzeitig steigt aber die Angst der Österreicher, sich mit dem SARS-CoV-2-Virus anzustecken. 60 Prozent der Menschen befürchten, dass man selbst oder dass ein Familienmitglied infiziert werden könnte, ergab eine Gallup-Umfrage.

Die Bereitschaft zur Impfung war in der zweiten Novemberhälfte in Österreich am größten. Ein Viertel der Österreicher (25 Prozent) gab damals an, sich sicher impfen zu lassen, ein weiteres Drittel (31 Prozent) zumindest wahrscheinlich. Gestiegen ist die Skepsis seither vor allem bei den Frauen: Vor einem Monat lag die Impfbereitschaft noch bei 48 Prozent, nun sank dieser Wert auf 38 Prozent ab.