Opposition für Weihnachtsruhe im Handel und „Impfallianz“

Die Opposition hat am Mittwoch eigene Vorschläge gegen eine drohende dritte Coronawelle vorgebracht. Während SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner notfalls den Handel rund um Weihnachten schließen will, rief NEOS-Obfrau Beate Meinl-Reisinger zu einer „nationalen Impfallianz“ auf, um das Vertrauen der Bevölkerung zu gewinnen. Beide Parteichefinnen sprachen sich gegen einen Impfzwang aus und setzen stattdessen auf vertrauensbildende Maßnahmen. Kritik an der Regierung kam von der FPÖ.

Sollte die Zahl der täglichen Neuinfektionen bis zum Wochenende nicht gegen 1.000 sinken, wäre ein Schließen des Handels zwischen Neujahr und 6. Jänner angebracht, erklärte Rendi-Wagner in einer Pressekonferenz. Mit derzeit mehr als 2.600 sei man davon weit entfernt, und mit aktuell etwa 600 Corona-Patienten in den Intensivstationen komme man auch nicht der angepeilten Zahl von 200 in diesem Bereich nahe. Das Fallzahlniveau von 1.000 sei deshalb wichtig, weil bei diesem Wert die Kapazitäten der Bundesländer für das Contact Tracing gerade noch ausreichen würden, so Rendi-Wagner.