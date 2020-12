Wo die „im Müll versinkenden“ Wohnhäuser am Rietzer Lußrain standen, war laut Gemeinde gar kein Müll.

Rietz – Die „im Müll versinkenden“ Häuser im Rietzer Lußrain haben aufgrund eines jahrelangen Rechtsstreits überregionale Bekanntheit erlangt. Als drei Familien ihre Häuser 1990 auf einem Grundstück errichteten, war ihnen nicht bekannt, dass die Fläche bis in die 1970er-Jahre als Mülldeponie genutzt worden war. Was folgte, waren massive Bauschäden an den Häusern, die letztlich zur Unbewohnbarkeit und zu mehreren gerichtlichen Auseinandersetzungen mit der Gemeinde führten.