Tarrenz unter neuer Führung

BM Stefan Rueland (l.) und sein Stellvertreter Mario Reich bilden das neue Führungsduo in der Gurgeltalgemeinde Tarrenz.

Tarrenz – Auch wenn die letzten Verlautbarungen auf der Anschlagtafel bereits vielfach seine Unterschriften trugen – erst seit Dienstagabend ist es fix: Stefan Rueland wurde mit 12:3 Stimmen zum Nachfolger von Rudolf Köll als Bürgermeister von Tarrenz gewählt. Komplettiert wird das Führungsduo durch Mario Reich, der sich mit zehn Stimmen gegenüber Oppositionsführer Kilian Tangl mit fünf Unterstützungen durchsetzte. Mit dieser neuen Konstellation geht nun Tarrenz in die verbleibenden zwei Jahre dieser Gemeinderatsperiode.

Große Vorhaben gehen sich bis 2022 nicht mehr aus, schon aufgrund der Corona-Situation, die sich auch in der finanziellen Ausstattung niederschlägt, weiß der neue Bürgermeister. „Nächstes Jahr gehen wir die Planung für die Sanierung und vielleicht sogar einen Zubau bei unserer Volksschule an“, so der bald 43-Jährige. Man müsse den Bedarf erheben. Die Sanierung sei schon alleine zur Schaffung der Barrierefreiheit wichtig. Und natürlich gehen die Arbeiten an der Kanalisierung weiter. Das seien die beiden wichtigen Themen, die Tarrenz zunächst beschäftigen werden.