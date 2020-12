Von der Leyen beruhigt in EU-Streit um Rechtsstaatlichkeit

Die Delegationsleiterin der österreichischen Grünen im Europaparlament, Monika Vana, betonte am Mittwoch erneut, „dass der Rechtsstaatsmechanismus nicht in die Warteschleife geschickt werden darf, sondern gemäß dem juristischen Prinzip ‚dura lex sed lex‘ (Es ist ein hartes Gesetz, aber es ist das Gesetz, Anm.) ab dem 1. Jänner 2021 von der Europäischen Kommission zu aktivieren ist.“ Nach der Abstimmungen zum Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR), zum Rechtsstaatsmechanismus und zum Übereinkommen zu den Eigenmitteln sei der Weg für den Green Deal frei, betonte Vana in einer Aussendung. Klimabezogene Ausgaben müssen in Zukunft mindestens 30 Prozent des MFR ausmachen.