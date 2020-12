Christkind im Außerfern könnte sich verspäten

Bei Reuttes Handelsbetrieben, im Bild Gabi Wolf in ihrem Geschäft „Glücksmomente“, hofft man in der letzten Woche vor Weihnachten noch wegen Corona verlorenes Terrain gutmachen zu können.

Reutte – Auf die Frage, wie das Weihnachtsgeschäft für den Handel im Außerferner Bezirkshauptort läuft, antwortet der Obmann der Reuttener Kaufmannschaft mit: „Wir sind eine Woche hintennach.“ Christian Senn meint damit keineswegs, dass Heiligabend diesmal auf Silvester fallen wird. „Hintennach“ ist vielmehr eine Art Höhenangabe des Sprechers von 160 Mitgliedsbetrieben im Reuttener Talkessel, inklusive großer Handelsketten. Denn am Füllstand der Teilnahmekarten zur Weihnachtsaktion der Kaufmannschaft kann Senn ablesen, wie sich die Geschäfte in Reutte entwickeln. In einer großen Holzbox, die in der Wirtschaftskammer steht, werden die Lose gesammelt. Sie trägt Datumsmarkierungen für die Allzeithöchststände der letzten Jahre. „Und da fehlt uns eine Woche.“ Bei rund einem Monat Laufzeit schon ein deutliches, Corona geschuldetes Minus.