Innsbruck – Das hat man in dieser Deutlichkeit so noch nicht gehört. Der Zentralverband Spedition & Logistik in Österreich spricht sich klar für eine Anhebung der Mineralölsteuer (MöSt) als Teil einer ökologischen Steuerreform aus. Dieser Vorschlag ist kürzlich bei LH Günther Platter (VP) und LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) eingetroffen. Auf TT-Anfrage bestätigt ZV-Geschäftsführer Oliver Wagner besagtes Schreiben. Selbiges sei auch aufgrund der jüngsten Debatte um die mit 1. Jänner 2021 in Kraft tretende Verschärfung des Lkw-Nachtfahrverbotes ergangen.