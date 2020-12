Innsbruck, Wien, Brüssel – Jeder Tag zählt, war im Zusammenhang mit der Impfstoff-Zulassung zuletzt oft zu hören. Und tatsächlich wird wohl das erste Vakzin von der EU-Arzneimittel-Agentur schon am Montag empfohlen und spätestens am Mittwoch von der EU-Kommission in Brüssel zugelassen werden.