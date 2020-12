Opposition für Neujahrsruhe im Handel und „Impfallianz“

Die Opposition hat am Mittwoch Vorschläge gegen eine drohende dritte Coronawelle vorgebracht: SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner will notfalls den Handel nach Weihnachten schließen, NEOS-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger fordert eine „nationale Impfallianz“. Beide sind gegen eine Impfpflicht. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) lässt indessen offen, ob es angesichts der anhaltend hohen Infektionszahlen neue Maßnahmen geben könnte. Kritik an der Regierung kommt von der FPÖ.

Kritik an dieser Regelung hatte es zuletzt von den NEOS gegeben. Deren Parteichefin Meinl-Reisinger forderte am Mittwoch eine „Impfallianz“, um für die Teilnahme an den nach Weihnachten möglichen Covid-Impfungen zu werben. Eine Impfflicht lehnen NEOS und SPÖ (wie auch die Regierung) ab. „Entscheidend für eine hohe Impfbeteiligung ist das Vertrauen der Bevölkerung in die Impfung, in Wirksamkeit und Sicherheit“, so SP-Chefin Rendi-Wagner dazu am Mittwoch.