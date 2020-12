WHO rät zum Masken-Tragen bei Familientreffen zu Weihnachten

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat zum Tagen von Schutzmasken bei Familientreffen an Weihnachten und während der Feiertage geraten, um Infektionen mit dem Coronavirus zu verhindern. „Dies trägt wesentlich dazu bei, dass alle sicher und gesund bleiben“, teilte die Organisation am Mittwoch mit. Sie räumte ein, dass es sich sicher merkwürdig anfühlen werde, in der Gesellschaft von Familienmitgliedern eine Maske zu tragen.