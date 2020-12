Innsbruck – Wer über Weihnachten ein Zimmer braucht, der wird es dieses Jahr schwer haben. In Tirol herrscht Beherbergungsverbot für touristische Zwecke“, sagt Mario Gerber, Obmann der Sparte Tourismus in der Wirtschaftskammer, streng. „Niemand darf bis 6. Jänner an Gäste vermieten.“ Es gebe allerdings zwei Ausnahmen, betont Gerber: Schlüsselkräfte und Geschäftsreisende.