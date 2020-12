Deutscher Chorleiter Gotthilf Fischer gestorben

Chorleiter Gotthilf Fischer ist tot. Er starb bereits am Freitag im Alter von 92 Jahren, wie seine Managerin Esther Müller der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart am Mittwoch bestätigte. Er wurde auch als der „König der Chöre“ bezeichnet - kein anderer Dirigent in Deutschland brachte solche Massen zum Singen wie er.