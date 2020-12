Bauer betrog Finanzamt um 8,5 Mio. Euro - Fünf Jahre Haft

Ein 46-jähriger Obstbauer aus der Steiermark ist am Mittwoch im Grazer Straflandesgericht wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Der Mann gestand, mehr als 8,5 Millionen Euro an Vorsteuern für angebliche Apfellieferungen ins Ausland vom Finanzamt zu Unrecht bekommen zu haben. Er muss das Geld nun zurückzahlen. Der Angeklagte bat um drei Tage Bedenkzeit. Die Staatsanwaltschaft gab keine Erklärung ab. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Das Geld investierte der Angeklagte offenbar zu großen Teilen in seinen landwirtschaftlichen Betrieb sowie in seine vom Konkurs bedrohten Firmen. Von 2006 bis 2018 hatte der Unternehmer die öffentliche Hand offenbar geprellt und mit gefälschten Rechnungen und Firmenstempel vom Finanzamt Steuern bezogen, die ihm nicht zugestanden wären. Noch dazu hatte er die Gelder von zwei Stellen - also doppelt - erhalten. „Es ist extrem leicht gegangen“, meinte er zu Richterin Elisabeth Juschitz. Er wisse, dass es ein großer Fehler war: „Ich war zu blöd, um sonst wirtschaftlich gut zu arbeiten. Ich hatte das Ziel, den perfekten Obstbaubetrieb aufzuziehen.“