Slowakei verhängt Lockdown schon ab Samstag

Nach den am Mittwoch veröffentlichten Daten der Gesundheitsbehörden starben in dem EU-Land innerhalb von 24 Stunden 58 Menschen an Corona. Das ist die höchste Zahl an Corona-Toten seit Ausbruch der Pandemie im März. Damit starben in der Slowakei an einem Tag doppelt so viele Menschen an dem Virus wie im gesamten Frühling und Sommer zusammen. Das Land zählt in der Corona-Statistik nur jene Toten, bei denen keine andere Todesursache nachgewiesen werden kann.