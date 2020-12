Hasenhüttl mit Southampton nach 1:1 gegen Arsenal Dritter

Trainer Ralph Hasenhüttl hat mit dem FC Southampton Rang drei in der englischen Fußball-Premier-League übernommen. Das Überraschungsteam der Saison holte am Mittwoch in London gegen Arsenal ein 1:1 und überholte Leicester City. Die Foxes mit dem ehemaligen ÖFB-Teamkapitän Christian Fuchs unterlagen zu Hause Everton mit 0:2. Im Abendspiel (21.00) empfing Meister Liverpool den punktgleichen Tabellenführer Tottenham Hotspur.