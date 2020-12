Porzellan-Turnschuhe für über 100.000 Euro versteigert

Ein Paar Turnschuhe aus Porzellan und Leder sind in New York für 126.000 Dollar versteigert worden. Es seien 72 Gebote für das vom Sportartikelhersteller Adidas und der Porzellan-Manufaktur Meissen gemeinsam entworfene Einzelstück eingegangen, teilte das Auktionshaus Sotheby‘s mit. Dies sei ein Weltrekordpreis bei einer Versteigerung für einen Adidas-Sneaker, hieß es. Der Käufer wollte anonym bleiben.

Die farbenprächtigen Schuhe sind aus handbemaltem Leder mit Porzellan-Aufsätzen. Der Erlös der Auktion soll an das Brooklyn Museum in New York gehen.