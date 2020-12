Zahl der FSME-Erkrankungen nach Zeckenbiss verdoppelt

Bis November 2020 wurden 219 FSME-Fälle in Österreich registriert. Einen ähnlichen Wert gab es zuletzt 1987. Zum Vergleich: 2019 wurden 108 Fälle bekannt, 2018 waren es 154. Ob an der Erkrankung heuer auch Menschen gestorben sind, ist derzeit noch nicht bekannt, im Vorjahr gab es zwei Tote. „Üblicherweise ist die Mehrheit der Betroffenen über 50 Jahre alt, obwohl auch immer wieder vereinzelt Kinder erkranken. Schwere Verläufe mit Beteiligung des Zentralnervensystems haben wir in den letzten Jahren etwa bei der Hälfte der hospitalisierten Patientinnen und Patienten gesehen“, sagte Ursula Kunze vom Zentrum für Public Health an der Medizinischen Universität Wien am Donnerstag in einer Aussendung.