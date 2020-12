Drogenlenker fuhr in Vorarlberg Radfahrerin nieder

Ein unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer hat in Gaschurn im Montafon mit seinem Auto eine Radfahrerin niedergestoßen. Die 62-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung ins Landeskrankenhaus Bludenz eingeliefert, so die Vorarlberger Polizei am Donnerstag.