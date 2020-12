Theater in Bayern setzen in Coronakrise auf VR-Brillen

Mit kommerziellen Videoangeboten wollen auch in Bayern einige Theaterhäuser in der Coronakrise zusätzliche Einnahmen generieren. Das Augsburger Staatstheater hat deswegen nun eine eigene Mediathek im Angebot. Kulturfreunde können einzelne Inszenierungen kaufen und sich daheim anschauen. Auch das Weihnachtskonzert der Augsburger Philharmoniker werde in diesem Jahr ausschließlich online präsentiert, teilte das Theater mit.