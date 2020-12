Putin wurde noch nicht Corona-geimpft

In Russland laufen inzwischen in allen Regionen die Massenimpfungen mit dem von eigenen Forschern entwickelten Impfstoff „Sputnik V“. „Wir haben einen guten Impfstoff: sicher und effizient - 95 und mehr Prozent und Spezialisten sagen, dass sein Schutz 96-97 Prozent erreicht.“ Bis jetzt gebe es aber noch nicht genügend Kapazitäten, die erforderliche Menge an Impfstoff in Russland zu produzieren.