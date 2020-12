Vor Treffen mit Risikopersonen dürfen Schüler daheimbleiben

Grundlage dieser Option ist eine Regelung, die schon seit Beginn der Coronapandemie im März gilt: Demnach können Schüler, die mit einer Covid-Risikoperson im Haushalt leben, vom Schulbesuch befreit werden. Diese Regelung soll nun auch in Fällen gelten, in denen Schüler zu Weihnachten auf Risikopersonen treffen. „Wenn Kinder und Jugendliche in den letzten Tagen vor Weihnachten die Wohnung nicht verlassen und keine anderen Kinder und Jugendlichen treffen, um damit ihr eigenes Infektionsrisiko zu reduzieren und Risikopersonen in der eigenen Familie zu schützen, wird dies von den Schulen als Entschuldigungsgrund akzeptiert“, heißt es aus dem Bildungsministerium gegenüber der APA.