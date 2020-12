Wien hat den längsten Christbaum in Österreich

Und diese Länge hat es in sich, denn die Nummer zwei in Linz fällt mit sieben Metern weniger bereits deutlich niedriger aus - die Differenz sind mindestens zwei Stockwerke. Der Grazer Christbaum hat es mit 25 Metern auch noch über den Durchschnitt der zehn Bäume geschafft, der bei 21 Metern liegt und damit exakt der Länge der Bäume in Salzburg und Dornbirn entspricht. Bescheidener geht es in St. Pölten (19 Meter), Innsbruck und Villach (je 18 Meter) sowie in Klagenfurt (17 Meter) zu, das Schlusslicht der zehn größten Städte bildet Wels, hier ragt der Baum nur 14 Meter in die Höhe.