Acht Demokratie-Aktivisten in Hongkong angeklagt

In Hongkong sind am Donnerstag acht prominente Demokratie-Aktivisten wegen der Organisation und Teilnahme an einer „illegalen Versammlung“ angeklagt worden. Die Aktivisten kamen nach der Verlesung der Anklage auf Kaution frei, wurde berichtet. Die Gruppe war Anfang Dezember auf der Grundlage des umstrittenen chinesischen Sicherheitsgesetzes festgenommen worden. Unter den Angeklagten sind der bekannte Demokratie-Aktivist Leung Kwok Hung und Figo Chan.