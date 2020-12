Debatte um Mehrstufenklassen: Harte Vorwürfe im Schwazer Gemeinderat

Schwaz – Die Wogen gingen im Schwazer Gemeinderat hoch, als sich am Mittwochabend GR Albert Polletta über die Zukunft der Mehrstufenklassen in der Hans-Sachs-Volksschule informierte, denn der Mandatar warf BM Hans Lintner vor, sich in den Bildungssektor einzumischen und damit die Kompetenzen zu überschreiten.