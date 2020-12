Neue Felsroute in Tirol geklettert: Angy Eiter und die Piratin vor der Haustüre

„Zumindest hat sich die Route für mich mit einer Körpergröße von nur 1,54 Metern so schwer wie die in Andalusien angefühlt“, erzählt die 34-Jährige. Doch der Reihe nach. Irgendwo in der Region Imst hatten Angy Eiter und ihr Ehemann Bernhard Ruech die Felswand entdeckt: mit brüchigem Gestein, überhängend. Doch Kletterer sehen darüberhinaus eine Route, die sie klettern möchten. „Zuvor mussten wir aber Dreck und Bruch wegräumen sowie Haken für die Sicherungspunkte einbohren.“

Doch Corona-bedingt waren keine Reisen möglich, dafür die Fokussierung auf diese Route. Zwei Monate trainierte die frühere Weltmeisterin, am Fels, in der Halle. Und dann, an einem Tag im August, war es so weit. Sie konnte die Route mit 45 Metern Länge, sehr steil und überhängend, mit 100 Zügen in einem durchklettern. Und das, „obwohl ich bereits nach dem 30. Zug schon müde war.“