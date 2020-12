Innsbruck – Neue Vizebürgermeisterwahl, neues Glück. Nachdem bei der letzten Wahl zum ersten Vizebürgermeister im November 2019 Stadtrat Rudi Federspiel ins Rennen ging, versucht es die FPÖ nun mit Markus Lassenberger. Für seine Kandidatur wechselt er in den Stadtsenat, die bisherige FPÖ-Stadträtin Andrea Dengg macht dafür den Weg frei. Ein Schelm, wer denkt, dass in der FPÖ eine Frau zurückstecken muss, um einem Mann den Weg nach oben zu ebnen. „Nein, nein, so ist das nicht. Der Eindruck täuscht“, versichert Lassenberger. Vielmehr sei es so, dass dieser Rochade-Vorschlag von Dengg selbst gekommen sei – „zum Wohle der Partei“, wie Lassenberger sagt. Die Noch-Stadträtin bestätigt das. Sie selbst wolle sich nicht um das Vizebürgermeisteramt bewerben, da es nicht mit ihren beruflichen Tätigkeiten zu vereinbaren ist. Dengg übernimmt von Lassenberger, der sich als Beamter problemlos dienstfrei stellen lassen kann, die Führung im Gemeinderatsklub.