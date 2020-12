Stefan Kraft regeneriert weiter bis zur Tournee

Keine Generalprobe für die Vierschanzen-Tournee für Stefan Kraft: Der Weltcup-Gesamtsieger der vergangenen Saison fehlt auch am Wochenende bei den beiden Einzelbewerben in Engelberg in der Schweiz. Der Salzburger möchte seinen angeschlagenen Rücken, der ihn zuletzt auch zum Auslassen der Skiflug-WM in Planica gezwungen hatte, bis zur am 28. Dezember beginnenden Vierschanzen-Tournee auskurieren.