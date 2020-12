Tiroler Tourismus zwischen alten Dogmen und Comeback

Innsbruck – Eine Wintersaison in Tirol ohne Tourismus? Was vor Corona denkunmöglich war, ist nun ernsthaft im Kampf gegen das Virus als Handlungsoption im Gespräch. Dort, wo sonst kaum freie Hotelbetten zu finden waren, hängen nun viele am Fördertropf von Land und Bund. Der Druck kapitalstarker Investoren, die Tirol bereits lange vor der Krise ins Visier genommen hatten, auf eine derzeit auf den Boden gezwungene Branche dürfte nochmals steigen. Und wohl weit darüber hinaus.

Doch welche Handlungsoptionen hat das Land, seiner „Lebensader“ wieder neue Nahrung zu bieten? Darüber debattierte gestern der Landtag. Einig war man sich jedoch nur in einem einzigen Punkt. Dass Tirol den Tourismus braucht. Und umgekehrt. Die FPÖ hatte das Thema auf die Aktuelle Stunde gehievt. Und warf Bund wie Land ein „Multi­organversagen“ vor. Sowohl was ihre Strategie als auch was die konkreten Hilfsmaßnahmen für den Tourismus betrifft. Schuld daran, so LA Markus Abwerzger, sei in erster Linie der grüne Koalitionspartner der ÖVP. Dieser würde „Nestbeschmutzung“ betreiben – die ÖVP indes interne Kritiker (wie Seilbahnerchef Franz Hörl) zurück­pfeifen.