Deutscher Automobil-Manager Capito wechselt zu Williams

Der deutsche Automobil-Manager Jost Capito wird neuer Geschäftsführer beim Formel-1-Team Williams. Der 62-Jährige wird seine Tätigkeit beim englischen Traditionsrennstall am 1. Februar 2021 beginnen, hieß es in einer Mitteilung am Donnerstag. Capito bringt die Erfahrung aus vier Jahrzehnten im Motorsport mit und soll die Führung des Teams auf dem Weg in eine neue Ära stärken.