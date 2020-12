Snowboarder Karl mit Sieg zur Führung im Gesamtweltcup

Benjamin Karl präsentiert sich in der Anfangsphase des Weltcups der Raceboarder in starker Frühform. Nach Platz drei am Samstag in Cortina d‘Ampezzo gewann er am Donnerstag den Parallel-Riesentorlauf in Carezza mit einem Finalerfolg über seinen 40-jährigen Landsmann Andreas Prommegger. Für den 35-jährigen Karl war es der 18. Weltcup-Einzelsieg, er übernahm damit auch die aktuelle Gesamtführung.