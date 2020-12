Michael Steskal vermisst Lehrerstelle, nicht Vizeposten

Reutte – „Ich bin persönlich extrem erleichtert“, sagt der ehemalige Reuttener Vizebürgermeister Michael Steskal nach seinem Freispruch in einem Berufungsverfahren wegen Betruges am Oberlandesgericht Innsbruck (die TT berichtete). Es war dabei um die Frage gegangen, ob Steskals Lebensgefährtin nur zum Schein in seiner Anwaltskanzlei ein AMS-Praktikum absolviert hat. Der Rechtsanwalt war von der Bürgermeisterliste (Liste Luis) hinauskomplimentiert worden, außerdem wurde ihm in einer vom 2. Vizebürgermeister Klaus Schimana (VP) beantragten Sondersitzung symbolisch das Vertrauen des Gemeinderates entzogen. Ihm wurde nahegelegt – isoliert wie er sei – seinen Posten als 1. Vize zur Verfügung zu stellen, was er schließlich auch tat.