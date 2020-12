Finkenberg – Ferne, exotische Traumziele wie Bali, Antigua oder die Malediven steuert „Das Traumschiff“ normalerweise an. Und auch bei seinem Ableger „Kreuzfahrt ins Glück“ weckt es mit Kapitän Florian Silbereisen für gewöhnlich in fernen Meeresgefilden schippernd Urlaubssehnsüchte. Doch in (Corona-)Zeiten wie heuer ist alles anders. Da wird es zumindest im Fernsehen sogar möglich, dass ein Kreuzfahrtschiff Kurs auf Tirol nimmt. Zu sehen ist „Kreuzfahrt ins Glück: Hochzeitsreise nach Tirol“ am 1. Jänner um 21.50 Uhr im ZDF und auf ORF 2.