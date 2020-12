Biathlet Eberhard beim Weltcup in Hochfilzen Zehnter

Im zweiten Herren-Weltcup-Sprint der Biathleten in Hochfilzen hat es am Donnerstag gleich einen vierfachen norwegischen Sieg, angeführt von Shooting-Star Sturla Holm Laegreid, gegeben. Aus österreichischer Sicht sorgte Julian Eberhard mit Rang zehn für die erhoffte Top-Ten-Platzierung in Tirol. Der 34-jährige Salzburger wies nach dem 10-km-Bewerb 1:01,9 Minuten Rückstand auf Lagreid auf. Auf das Podest fehlten ihm auch noch rund 42 Sekunden.