Berliner Humboldt Forum startet digital

Mit dem Humboldt Forum hat am Mittwochabend in Berlin eines der international ambitioniertesten Kulturprojekte eine erste Eröffnungsetappe absolviert. Eine gestreamte Führung ermöglichte coronabedingt zunächst einen digitalen Einblick. Generalintendant Hartmut Dorgerloh begrüßte die Online-Besucher im Foyer des neuen Zentrums für Kultur, Kunst und Wissenschaft.

Dorgerloh forderte die Zuschauer auf, dem Bau per Stream ein Lichtzeichen zu schicken, mit dem der Kosmograf im Foyer symbolisch in Betrieb genommen wurde - ein gigantischer Medienturm, der wie eine digitale Litfaßsäule fungiert. Bereits zugänglich ist ein virtueller 360-Grad-Rundgang durch einige Teile des Forums. Nach sieben Jahren Bauzeit soll das 677 Millionen Euro teure Projekt hinter der teilweise rekonstruierten Barockfassade des Berliner Stadtschlosses in drei Etappen bis Ende 2021 eröffnet werden.