Zweijährige Dopingsperre für Russland

Russland wird von den Olympischen Spielen 2021 in Tokio und 2022 in Peking ausgeschlossen. Der Internationale Sportgerichtshof halbierte in seinem Urteil zum Berufungsverfahren zwar die von der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) verhängte Vierjahressperre. Da die Strafe aber erst mit der Urteilsverkündung in Kraft tritt, darf keine russische Mannschaft bei den nächsten Olympischen Spielen und wohl auch nicht unter russischer Flagge bei der Fußball-WM 2022 in Katar teilnehmen.