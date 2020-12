EU und Großbritannien streiten über Fischfang-Rechte

Dem britischen Staatsminister Michael Gove zufolge werden EU-Fischerboote im Fall eines No-Deal-Brexits zunächst keinen Zugang mehr zu britischen Gewässern haben. „Wir würden selbst unter diesen Umständen versuchen, ein pragmatisches Abkommen zu schließen“, sagte Gove in einem Parlamentsausschuss am Donnerstag. „Aber wenn es zum 31. Dezember keinen Deal gibt, würden europäische Schiffe den Zugang zu unseren Gewässern am 1. Jänner verlieren“, so der Minister.