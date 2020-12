St. Pölten im Achtelfinale der Frauen-Champions-League

Die Gäste hielten Zürich über weite Strecken in Schach und gerieten nur selten in ernsthafte Gefahr - so etwa in der 64. Minute, als ein Freistoß von Julia Stierli an der Stange landete. Dafür hatte der SKN in der 69. Minute Pech, denn die Schiedsrichterin übersah ein klares Elferfoul an Melanie Brunnthaler.