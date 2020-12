Österreich bei Corona in zwei konträre Lager gespalten

Beim Thema Corona haben sich offenbar zwei konträre Lager gebildet, hat das Linzer Meinungsforschungsinstitut market in seiner aktuellen Umfrage ermittelt. So befürwortet eine Hälfte der Österreicher strenge Beschränkungen der Regierung zur Eindämmung der Pandemie, die andere hingegen plädiert für mehr Eigenverantwortung. 46 Prozent halten den Covid-19 Impfstoffe für sicher, 41 Prozent dagegen nicht, geht aus einer am Freitag veröffentlichten Erhebung hervor.