AK-Präsident Zangerl glaubt nicht an Rietzer Wunder

Die Häuser am Lußrain stehen nicht mehr. Für AK-Präsident Erwin Zangerl will sich BM Gerhard Krug mit seinen Aussagen „reinwaschen“.

Rietz – Nachdem die Gemeinde Rietz im Herbst einen gerichtlichen Vergleich mit Häuslbauern einging, konnte ein jahrelanger Rechtsstreit beendet werden. Drei Familien besaßen am Rietzer Lußrain Häuser, die nun in Gemeindebesitz übergingen. Die Gebäude waren durch massive Bauschäden aufgrund von Setzungen im Boden unbewohnbar geworden. 2013 stellte das Oberlandesgericht Innsbruck fest, dass sich im Gebiet Lußrain in den 1970er-Jahren eine Mülldeponie befand, was letztlich auch zum Absinken der Häuser geführt habe. Wie die TT berichtete, erklärte BM Gerhard Krug jüngst via Gemeinde-Homepage, dass durch die erfolgten Abrissarbeiten für ihn erwiesen sei: „Es befindet sich kein Müll im Boden.“