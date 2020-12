Zahl der Corona-Toten in Österreich auf über 5.000 gestiegen

Die Zahl der Corona-Toten ist in Österreich erstmals auf über 5.000 Personen gestiegen. Laut Zahlen des Innenministeriums sind bisher 5.172 Menschen mit oder an dem Virus verstorben, 145 davon in den vergangenen 24 Stunden. 2.085 Betroffene wurden in diesem Zeitraum neu positiv auf das Virus getestet. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist von 215 auf 206 gesunken. Das heißt, dass sich binnen einer Woche durchschnittlich 206 Personen pro 100.000 Einwohner infiziert haben.