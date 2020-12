Carmen Müller: Meisterin kunstvoller Vernetzung

Diese können wie etwas andere Herbarien daherkommen, aber auch als Tuschzeichnung oder in Tempera Gemaltes. Voller Poesie und doch komplett unsentimental Formen der Natur umkreisend, stilisiert zur Struktur, bisweilen zum fast plakativen Muster. Wie Müller das in der Fläche zelebriert, kommt zwar wie selbstverständlich daher, zufällig ist hier allerdings nichts. Was den Arbeiten in ihrer Reduktion auf nur wenige, exakt gesetzte Bildzeichen bisweilen fast das Flair ostasiatischer Malereien verleiht. Gern tauscht die Künstlerin den Pinsel auch mit Nadel und Faden, um in mühevoller Kleinarbeit Bilder zu sticken. Was in der Art, wie sie das macht, allerdings alles andere als hausbacken, wenn auch höchst speziell ist.