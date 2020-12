Zwei Tiroler Lotto-Millionäre in einer Woche

Innsbruck – Drei Tiroler haben heuer bereits alle sechs Richtigen im Lotte getippt. Und jedem von ihnen brachte das einen Millionengewinn. Zuletzt am 18. November und eine Woche später am 25. Sie bekommen das Geld rund um Weihnachten überwiesen und können deshalb in diesem Jahr ein besonderes Fest feiern.

Es gehe ihm gut, meint der geschiedene und wieder in einer Beziehung lebende Vater zweier erwachsener Kinder, er habe früher als Handelsangestellter gut verdient. Und weil er keinerlei größere finanzielle Verpflichtungen mehr habe, könne der Gewinn nach Lust und Laune verwendet werden. Da gehört auch der Kauf einer neuen Wohnung dazu, der aber bereits länger geplant war. „Ich muss jetzt die alte Wohnung nicht verkaufen. Ich denke, ich werde sie als Zweitwohnung behalten.“ Selbstverständlich werden auch die Kinder einen Teil des Gewinnes bekommen, um finanziell halbwegs sorglos in die Zukunft blicken zu können.

Neue Wege der Spielteilnahme bestritt ein Oberländer, der am 25. November einen Solo-Sechser mit exakt einer Million Euro gewonnen hat. Kurz zuvor nämlich gewann er, der immer mit einem – wie er sagt – „Maschinenschein“, also einem Quicktipp spielte, beim Joker 88 Euro und beschloss, den Gewinn erstmals in einen Lotto-Systemschein zu investieren. Er versuchte sein Glück mit einem System, in dem er neun Zahlen, „die für mich aber keine besondere Bedeutung hatten“, ankreuzen konnte, und das mit Erfolg. Es waren die „sechs Richtigen“ dabei und machten den rund 40-Jährigen zum Millionär.