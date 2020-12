Über 1300 Menschen ließen sich gestern in der Innsbrucker Olympiahalle testen.

Innsbruck, Kaltenbach, Kitzbühel – Zwei Elefanten hätten Platz zwischen den Menschen, die am gestrigen Vormittag vor dem Antigen-Testbus in Kaltenbach warten. Man hält Abstand und trägt sogar im Freien Maske. „Wir haben uns die letzten vier Tage freiwillig isoliert und lassen uns nun alle testen, um andere zu schützen“, sagt eine dreiköpfige Familie aus München, die in Finkenberg ihren Zweitwohnsitz hat.