Sobotka ohne Bedenken wegen Foto mit Wirecard-Manager

Wolfgang Sobotka (ÖVP) steht als Vorsitzender des Ibiza-Untersuchungsausschusses ein weiteres Mal im Visier der anderen Parteien. Diesmal geht es um ein Foto, das den damaligen Innenminister „Seite an Seite“ mit dem gesuchten Wirecard-Manager Jan Marsalek bei einem Empfang im Jahr 2017 in der österreichischen Botschaft in Moskau zeigen soll. FPÖ und NEOS sehen Aufklärungsbedarf, Sobotka selbst hat weiterhin keine Bedenken wegen der Aufnahme, wie dessen Büro der APA mitteilte.