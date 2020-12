Augustus-Mausoleum in Rom soll 2021 wiedereröffnen

Nach mehreren Jahren Restaurationszeit will die Stadt Rom das Mausoleum von Kaiser Augustus im kommenden Jahr wieder eröffnen. Geplant sei das für den 1. März 2021, sagte Roms Bürgermeisterin, Virginia Raggi, am Freitag. Bis zum 21. April soll der Eintritt für Besucher mit Onlinereservierung umsonst sein. Ein Monument wie dieses wieder zu eröffnen, sei auch ein Zeichen der Hoffnung in den unsicheren Zeiten der Pandemie, erklärte Raggi.

Nach Jahrzehnten des Verfalls hatten im Jahr 2007 wieder Ausgrabungen an der Grabstätte nahe dem Touristenhotspot an der Spanischen Treppe begonnen. Das Monument wurde lange wenig beachtet und sei - zugewachsen von Pflanzen - in einem „Schwarzen Loch“ der Stadt versunken, hieß es am Freitag. 2016 wurde mit Planungen und später mit den Restaurierungsarbeiten begonnen, um es der Öffentlichkeit wieder zugänglich zu machen.