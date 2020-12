Untersuchungsausschuss erhielt vollständiges Ibiza-Video

Der Ibiza-Untersuchungsausschuss hat am Freitag das vollständige Ibiza-Video geliefert bekommen. Der Verfassungsgerichtshof hatte entscheiden entschieden, dass dieses von der Staatsanwaltschaft auch „ungeschwärzt“, also mit sämtlichen Passagen übermittelt werden muss. Ein Ordner sowie ein Datenträger sind laut einer der APA vorliegenden Mitteilung des Parlaments als „Streng geheim“ eingestuft. Die Einsichtnahme in das Transkript ist den Fraktionen ab Montag möglich.