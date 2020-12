Schwedens Regierung empfiehlt erstmals Mundschutz

Weil die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus weiter steigt, hat die schwedische Regierung am Freitag strengere Regeln angekündigt. In den Restaurants dürfen ab dem Heiligen Abend nur maximal vier Personen an einem Tisch sitzen und nach 20.00 Uhr darf kein Alkohol ausgeschenkt werden.

Schweden hatte lange auf Empfehlungen vertraut und damit zunächst die Infektionszahlen im Sommer wieder senken können. Seit dem Herbst sind die Zahlen aber rapide in die Höhe geschnellt. Bis Freitag wurden in dem Land mit zehn Millionen Einwohnern fast 8.000 Todesfälle mit einer Covid-19-Infektion in Verbindung gebracht. Rund 370.000 Menschen waren als infiziert registriert, 1.000 mehr als am Vortag.